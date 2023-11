Usa: cure palliative a casa per la ex First Lady Rosalynn Carter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, Rosalynn, ha iniziato a sottoporsi a cure palliative nella sua abitazione, nove mesi dopo che il marito ha scelto di tornare a casa, rinunciando alle cure mediche per curare il cancro. Lo ha annunciato il Carter Center, l’organizzazione no profit fondata dall’ex presidente Usa, in una breve nota. All’ex First Lady, 96 anni, è stata diagnosticata lo scorso maggio la demenza senile, e sta “trascorrendo il tempo con il marito e la famiglia”. (Was)