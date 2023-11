Medio Oriente: Usa inseriscono la milizia irachena Kss nella lista dei terroristi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato di avere inserito le brigate Sayyid al-Shuhada (Kss) e il loro segretario generale, Hashim Finyan Rahim al-Saraji, nella lista dei terroristi globali specialmente designati. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha affermato in una nota che la milizia sciita irachena ha condotto attività terroristiche che hanno messo a rischio le truppe statunitensi e la coalizione internazionale per la lotta allo Stato islamico in Iraq e in Siria. Il capo della diplomazia statunitense ha ricordato che le brigate e altri gruppi filoiraniani continuano a ricevere addestramento e finanziamenti da Teheran, per “pianificare attacchi contro il personale militare statunitense”. L’Iran, ha aggiunto, è “il principale sponsor del terrorismo a livello globale”. (Was)