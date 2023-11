Business news: Spagna, per Audax Renovables utile di 23 milioni di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, l'azienda energetica spagnola Audax Renovables ha ottenuto un utile di 23 milioni, a fronte di una perdita di 1,7 milioni di euro nello stesso periodo del 2022. Il gruppo ha registrato un margine operativo lordo (Ebitda) di 77,3 milioni di euro tra gennaio e settembre, più che raddoppiando la cifra raggiunta tra gennaio e settembre del 2022, pari a 36 milioni di euro. A causa della riduzione generalizzata dei prezzi all'ingrosso dell'energia in Europa, con cali di oltre il 50 per cento per l'elettricità e il gas, Audax ha ridotto i suoi ricavi del 12 per cento nei primi nove mesi, a 1,7 miliardi di euro. (Spm)