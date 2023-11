Algeria: capo di Stato maggiore Forze armate in visita a base navale Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunto al sesto giorno della visita ufficiale in Cina, il capo di Stato maggiore delle Forze armate algerine, il tenente generale Said Chanegriha, ha visitato la base navale di Shanghai. All'alto ufficiale, si legge in una nota del ministero della Difesa, "cono state illustrate le missioni della base navale, le imbarcazioni e le unità navali che vi si trovano". Chanegriha ha potuto visitare alcune imbarcazioni, tra cui la fregata "Chang Jiang", potendo conoscere da vicino la tecnologia cinese utilizzata nella costruzione delle navi da guerra. Il tenente generale ha inoltre ha visitato anche la società cinese CSTC, una filiale del complesso CSSC specializzata nella costruzione navale, in particolare di navi da guerra. (Ala)