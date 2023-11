G7: Tajani, Pescara ospiterà a settembre riunione ministeriale su cooperazione allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un evento del G7 che si terrà sotto la presidenza italiana si terrà nella città di Pescara. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in visita nella città abruzzese. "Ho deciso di far svolgere una delle riunioni del G7 di mia competenza, quella della cooperazione allo sviluppo nella città di Pescara, a settembre", ha detto il ministro parlando di un "segnale di grande attenzione per l'Abruzzo" e a Pescara, "città cui sono affettivamente legato, avendoci svolto il militare". (Res)