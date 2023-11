Municipio Roma VI: Milani (Fd'I), solidarietà a presidente Franco per irruzione Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà al presidente del Municipio Roma VI Nicola Franco "per un'irruzione nella sede del Municipio di giovani esagitati, spalleggiati dai democratici del Pd che ha portato all'interruzione del Consiglio municipale incorso ed un parapiglia, dissolto grazie all'intervento delle forze dell'ordine". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani. "L'iniziativa di disturbo, mirava a contestare la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare 'Un cuore che batte' che chiede una maggiore consapevolezza delle donne che decidono di abortire - aggiunge Milani -. Tale proposta di legge presentata da diverse associazioni antiabortiste, è presente per la raccolta di firme in tutti i municipi d'Italia e non certo solo nel municipio VI delle Torri. La colpa del Presidente Franco sarebbe stata quella di averne data comunicazione pubblica, da qui la contestazione andata in scena ieri. Condanno con forza la violenza verbale e fisica di interrompere un consiglio municipale che peraltro non aveva all'ordine del giorno discussione su tali argomenti ed invito il Pd ad essere veramente democratico come recita la sua sigla e a non strumentalizzare argomenti etici su cui occorre un sano confronto e non slogan", conclude Milani. (Com)