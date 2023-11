Aspi: Blackstone e Macquarie smentiscono ipotesi coinvolgimento in riassetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blackstone e Macquarie smentiscono l’ipotesi di un loro coinvolgimento sulla riorganizzazione dell’assetto azionario di Autostrade per l’Italia (Aspi). Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Stampa”, un progetto di Jp Morgan, datato ottobre 2023, prevedrebbe “il conferimento degli asset di Astm all'interno di Autostrade per l'Italia in modo da dare vita a un unico grande soggetto autostradale italiano”. “Ogni speculazione relativa al coinvolgimento di Blackstone – riferisce un portavoce in una nota – in una potenziale riorganizzazione dell’assetto azionario di Aspi o dei relativi asset è destituita di ogni fondamento. Blackstone è fortemente impegnata come investitore di lungo periodo in Aspi insieme ai suoi partner, ed è entusiasta di supportarne la crescita futura. Tale impegno è stato dimostrato dagli oltre 7 miliardi di euro investiti da Aspi sulla rete autostradale dal 2020, con molti altri in programma per il futuro. Blackstone è profondamente impegnata nel continuare ad investire in Italia e nel suo sistema infrastrutturale per le prossime decadi”. La smentita è arrivata anche da un portavoce di Macquarie: "Le recenti notizie diffuse dai media che speculano sul nostro coinvolgimento in una potenziale vendita o riorganizzazione di Aspi sono completamente false. Siamo impegnati a portare avanti il programma di investimenti multimiliardari di Aspi, che è fondamentale per lo sviluppo e il rafforzamento a lungo termine della rete autostradale italiana". (Rin)