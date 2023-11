Sicurezza: Prisco, misure governo rispondono a bisogni cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i provvedimenti varati ieri abbiamo scelto di puntare sul bisogno di sicurezza degli italiani. È quanto ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, intervenendo questa sera a un evento politico di Fratelli d’Italia in provincia di Siena. “In particolare, alcune delle numerose ed importanti novità introdotte ieri dal governo col ‘pacchetto sicurezza’ erano particolarmente attese e forniscono utili strumenti a forze di polizia e magistratura per rispondere al bisogno di sicurezza. Da tempo venivano sollecitati provvedimenti contro il fenomeno dilagante dell'occupazione abusiva degli immobili, ed oggi è arrivato un importante giro di vite, con l'inasprimento delle pene per chi si appropria dell'abitazione altrui", ha sottolineato Prisco, che ha aggiunto: "Inoltre, arriva un giro di vite che argina l'impunità per le borseggiatrici che sfruttano i bambini o il proprio stato di gravidanza per commettere reati e per chi impiega i minori nell'accattonaggio. Nel segno della massima concretezza, il governo ha introdotto l'arresto in flagranza per chi blocca il traffico e per chi commette truffe ai danni degli anziani. Misure di buon senso che mirano a contrastare comportamenti altamente nocivi per la società e promuovere la diffusione della cultura della legalità, insieme a nome per la tutela dell’incolumità della dignità e dei mezzi di chi veste una divisa". (Rin)