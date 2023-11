Italia-Usa: Imark sponsorizza una cena per la Post Classical Ensemble a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di consulting Imark, fondata da Roberta Marcenaro Lyon per fungere da acceleratore di business e promuovere la partnership strategica tra Italia e Stati Uniti, ha sponsorizzato una cena a Washington, al ristorante Centrolina della capitale Usa, in occasione del concerto della Post Classical Ensemble che ha avuto luogo ieri al Kennedy Center. La ensemble, riferisce una nota, è diretta dal maestro Angel Gil-Ordonez, attuale direttore musicale dell’orchestra della Georgetown University a Washington. La cena “a quattro mani” sarà preparata da Amy Brandwein, chef di Centrolina, e da Stefano Pinciaroli, chef del ristorante Ps di Cerreto Guidi in Toscana, stella verde Michelin per la sostenibilità. (Was)