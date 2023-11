© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alla Scuola, Claudia Pratelli e l'assessore alle Politiche del Personale, Andrea Catarci partecipano al convegno "Conoscere e Programmare: il ruolo dei Municipi di Roma Capitale nello sviluppo dello sport" organizzato dal Coni. Comitato Regionale Lazio. Salone d'Onore del Coni, piazza Lauro de Bosis 15. (ore 9:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa partecipa alla Festa dell'Albero organizzata dalla rete di Associazioni e Comitati del quartiere Ottavia. Via Vivi Gioi/via Luisa Spagnoli. (ore 11)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per Città dei 15 Minuti Andrea Catarci per la seconda edizione dei "Musei Diffusi per la valorizzazione dei territori", partecipa alla visita organizzata dal Fai (delegazione di Roma) in collaborazione con il Municipio XV. Casale di Malborghetto. (ore 12) (segue) (Rer)