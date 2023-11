Sicurezza: il Pon legalità presenta i risultati della sua attività a Crotone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento, cui ha fatto seguito la mostra "Costruiamo legalità", realizzata con fotografie rappresentative dei progetti del Pon e opere d'arte degli studenti dell'indirizzo artistico del Pertini-Santoni, ispirate ai temi della legalità, è stato concluso dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che nel corso del suo intervento ha sottolineato come "parlare di legalità e, soprattutto, praticarla, non significa solo contrastare la criminalità. Vuol dire innescare un cambiamento positivo, in cui la sicurezza viene garantita anche dal radicamento di presidi di onestà". La legalità è qualcosa che passa attraverso la cultura e l'educazione. Anche per questo è importante essere oggi in un istituto educativo - ha aggiunto il titolare del Viminale -, primo baluardo dell'affermazione della legalità nella società". L'immagine che è emersa dall'appuntamento è quella di un programma che è riuscito a creare una rete, costituita da amministratori locali, società civile e istituzioni, in grado di mettere in campo impegno, progettualità e capacità di immaginare soluzioni per il futuro. È questa rete - conclude la nota - che dovrà continuare nel solco segnato per rafforzare questo impegno e, al contempo, proteggere e sostenere la capacità di sviluppo locale. (Com)