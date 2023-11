Turismo: M5s, giunta Gualtieri sia trasparente sul contributo di soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Gualtieri "sia trasparente verso le strutture alberghiere ed extra alberghiere. Ci riferiamo alle questioni che stanno sorgendo intorno al contributo di soggiorno, sulle quali abbiamo presentato un'interrogazione al Sindaco e alla Giunta". Lo dichiarano in una nota il capogruppo M5s alla Camera, Francesco Silvestri, e i consiglieri capitolini del M5s Linda Meleo e Daniele Diaco. "È infatti essenziale che il Comune di Roma rimedi prontamente agli errori che sembra siano emersi nella verifica delle presenze turistiche. Risulta infatti che, a causa di incongruenze tra banche dati, addirittura l'85% delle strutture avrebbe ricevuto accertamenti esecutivi sbagliati - continua la nota del M5s. Inoltre, in un panorama generale di rincari, il Governo sembra intenzionato a far salire notevolmente l'importo dell'imposta; anzi, per Roma e Venezia la legge di bilancio prevede la possibilità di un aumento ulteriore di 2 euro. Gualtieri vuole fare utilizzo di questi rincari? Auspichiamo una risposta rapida a quella che è una doverosa esigenza di trasparenza verso un settore fondamentale per l'economia della Capitale", conclude il M5s.(Com)