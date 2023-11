Trasporti: Fd'I Lazio, bene proroga alta velocità a Frosinone, Cassino e Orte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo molto soddisfatti per l'attenzione che la Giunta Rocca "ancora una volta ha dimostrato nei confronti delle province di Frosinone e Viterbo in tema di trasporti, approvando la proroga del servizio sperimentale dell'alta velocità effettuato con Trenitalia Spa.. Ciò consentirà l'instradamento di una coppia di treni su due linee ferroviarie strategiche: la FL6, via Cassino – Frosinone, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano – Napoli, e la linea FL1, via Roma – Orte, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma – Milano". Lo dichiara in una nota il capogruppo e il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e Daniele Maura. "Ringraziamo per questo l'assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera che ha permesso la prosecuzione del servizio, con uno stanziamento di 5 milioni di euro in favore di Trenitalia per l'anno 2024 - continua la nota di Fd'I -. Si tratta di un'ottima notizia per le nostre province, visto che l'Alta Velocità fino ad oggi si è rivelata fondamentale per potenziare gli spostamenti sia verso la Capitale che il Nord e il Sud Italia. Ciò a beneficio non soltanto di viaggiatori e turisti, ma anche di tanti professionisti e giovani imprenditori che potranno godere di maggiori opportunità lavorative e professionali grazie a collegamenti più efficienti e veloci. Segno evidente di come la Giunta di centrodestra stia dando segnali concreti di vicinanza ai territori della nostra regione, e di come l'azione di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale si stia dimostrando sempre più incisiva, essendo quella dell' Alta Velocità una battaglia che ci ha visto impegnati sin dal nostro insediamento", conclude la nota.(Com)