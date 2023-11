Credito: Banco BPM, conclusa emissione di un bond Additional Tier 1 per 300 milioni destinato a investitori istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 con durata perpetua e richiamabile "callable" a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 300 milioni di euro. Contestualmente la Banca ha annunciato un'offerta di riacquisto di un prestito obbligazionario perpetuo con un importo nominale complessivo in circolazione di 300 milioni di euro. Il titolo, destinato a investitori istituzionali, è stato emesso alla pari con cedola fissa al 9,5 per cento fino al 24 maggio 2029, pagabile semestralmente; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a cinque anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 667,3 bps e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni. Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125 per cento. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fund managers (86 per cento), banche (sei per cento) e assicurazioni e fondi pensioni (sei per cento), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui la Francia con il 27 per cento, Regno Unito e Irlanda con il 15 per cento) e dell'Italia (36 per cento). L'operazione contribuisce al mantenimento di una struttura di capitale completamente ottimizzata. Morgan Stanley ha agito in qualità di Sole Global Coordinator; Banca Akros (parte correlata dell'emittente), Barclays, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.(Com)