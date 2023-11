© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunione in mattinata a palazzo Chigi sulle misure della legge di Bilancio in materia di pensioni. Hanno partecipato, secondo quanto si apprende, i ministri Orazio Schillaci, Giancarlo Giorgetti e Marina Calderone (questi ultimi due in videocollegamento) e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Sul tavolo l'articolo 33 che rivede le aliquote di adeguamento per alcune categorie di lavoratori. (Rin)