Germania-Turchia: Scholz a Erdogan, visioni molto diverse su conflitto Israele-Hamas

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato al fianco del presidente turco Recep Tayyip Erdogan la diversità delle rispettive opinioni sul conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, evidenziando come proprio da tali divergenze derivi l'importanza dei colloqui diretti. Il capo del governo federale si è espresso durante la conferenza stampa con Erdogan, che ha incontrato oggi a Berlino. In particolare, nel rivolgersi al presidente turco, Scholz ha dichiarato: “Non è un segreto che abbiamo visioni diverse, a volte molto diverse, sul conflitto attuale. Per questo motivo, i nostri colloqui sono importanti”. (Geb)