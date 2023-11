Medio Oriente: Erdogan, tregua e fornitura aiuti umanitari a Gaza sono la priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tregua e la fornitura di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza sono “la priorità” nel quadro del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. È quanto dichiarato dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che ha incontrato oggi a Berlino. Con riferimento alla soluzione dei due Stati per la questione israelo-palestinese, il capo dello Stato di Ankara ha aggiunto: “Dobbiamo far sì che israeliani e palestinesi possano vivere in pace e sicurezza fianco al fianco”. (Geb)