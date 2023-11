Cultura: assessore Roma, auguri di buon lavoro a nuovo cda Teatro di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nomina del nuovo Cda della fondazione Teatro di Roma "si inaugura il nuovo percorso della principale istituzione culturale di Roma. Nel ringraziare Gianluca Sole e Giovanna Marinelli per la passione e la serietà con cui hanno accompagnato il processo di trasformazione di questi ultimi mesi, rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai membri del nuovo Cda". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "In particolare al presidente Francesco Siciliano e a Natalia Di Iorio auguro di rappresentare al meglio, insieme ai loro colleghi, il desiderio di cultura che la nostra città sa esprimere - aggiunge l'assessore Gotor -. L'Amministrazione di Roma continuerà a promuovere e sostenere il potenziamento della rete teatrale cittadina, dalle grandi alle piccole strutture e dal centro alla periferia, perché la città si rinnova e trasforma anche grazie al valore della cultura", conclude.(Com)