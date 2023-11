Usa-Ucraina: Casa Bianca annuncia conferenza per la cooperazione nell’industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato una conferenza di due giorni insieme alle controparti ucraine, il 6-7 dicembre, per discutere possibili opportunità di cooperazione industriale nel campo della difesa. La portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, ha affermato in una nota che l’evento è stato organizzato “alla luce del lavoro che il governo federale sta portando avanti per rafforzare la produzione di armamenti, a sostegno della difesa ucraina contro l’aggressione russa”. Alla conferenza parteciperanno rappresentanti del Consiglio per la sicurezza nazionale e dei dipartimenti del Commercio, di Stato e della Difesa, oltre alle controparti della presidenza e del governo ucraino. (Was)