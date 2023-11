© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli iscritti al sindacato United Auto Workers hanno ratificato l’accordo raggiunto con Ford in merito al nuovo contratto di lavoro, ponendo fine alle trattative con tutte le grandi case automobilistiche di Detroit. L’intesa, arrivata dopo la ratifica degli accordi raggiunti anche con General Motors e Stellantis, è stata approvata dal 68,2 per cento dei partecipanti al voto. (Was)