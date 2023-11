© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto sicurezza approvato dal governo Meloni “introduce norme efficaci per il contrasto all'occupazione abusiva, di immobili e contro il borseggio sui mezzi pubblici. Insomma per Fratelli d'Italia il primo dovere dello Stato è tutelare la sicurezza e i beni dei cittadini". Lo ha dichiarato ai tg il presidente di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. (Rin)