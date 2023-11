Medio Oriente: Msf, migliaia di civili intrappolati da combattimenti incessanti a Gaza City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli intensi combattimenti a Gaza City continuano a impedire a migliaia di persone di lasciare l'area in sicurezza, secondo quanto riferito da Medici senza frontiere (Msf). Attraverso un comunicato, l'organizzazione governativa ha fatto sapere di aver cercato di evacuare parte del suo personale, insieme alle loro famiglie (137 persone in totale, di cui 65 bambini), attualmente intrappolato all'interno di alcuni locali dell'organizzazione umanitaria vicino all'ospedale Al Shifa. "I nostri colleghi sentono il rumore costante degli spari, dei colpi di artiglieria e dei droni. Lo sentiamo quando parliamo con loro al telefono. Evacuare verso il sud di Gaza rimane insicuro", afferma Ann Taylor, capomissione di Msf nei Territori Palestinesi. "Sono terrorizzati, hanno finito il cibo da diversi giorni e i bambini hanno iniziato ad ammalarsi per aver bevuto acqua salata, devono essere evacuati subito". Intanto, in Cisgiordania, oggi l'esercito israeliano ha circondato gli ospedali di Jenin, compreso il Khalil Suleiman, supportato da Msf, durante alcune incursioni in un campo profughi della città.(Com)