Scuola: Masi (Fd'I Roma), sono settimane che denunciamo situazione Oepac

- Sono settimane "che denunciamo la situazione preoccupante che riguarda il personale Oepac, senza ricevere risposte adeguate. Abbiamo presentato un'interrogazione il 6 ottobre e ancora attendiamo risposte, l'assessore Pratelli purtroppo è in affanno su tante questioni importanti e stenta a dare riscontro su temi fondamentali, come questo che riguarda un servizio essenziale". Lo dichiara in una nota il consigliere di Fd'I in Assemblea capitolina Mariacristina Masi. "La carenza di fondi rischia di mettere in seria difficoltà insegnanti e famiglie. Rientra nelle responsabilità dell'Amministrazione quella di garantire che ci sia il giusto supporto per i bambini in condizioni di svantaggio, in modo che si possa assicurare la loro partecipazione a tutte le attività scolastiche riuscendo a sviluppare al meglio le singole capacità - aggiunge Masi -. I Municipi stentano a far fronte al servizio e si accende la protesta in questi giorni, situazione che avevamo già preventivato un paio di mesi fa, nell'inerzia totale dell'assessorato", conclude. (Com)