Sciopero: Filt-Uilt, altissima adesione nei trasporti, punte del 100 per cento (2)

- "Molto buone - affermano Filt Cgil e Uiltrasporti - le adesioni dei driver della filiera di Amazon con punte del 75 per cento in Lombardia e del 70 per cento nel Lazio. Da segnalare l'adesione del 50 per cento dei dipendenti Amazon del centro di smistamento di Spilamberto in provincia di Modena. Alte le adesioni in aziende come Fedex con il 95 per cento ad Ancona e nell'appalto Bcube di Bari con il 90 per cento. Nei porti adesione media dell'85 per cento con punte del 100 per cento a Livorno". "Un segnale molto forte - concludono le due organizzazioni sindacali - a chi vuole comprimere il diritto di scioperare, a conferma del disagio vissuto da migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore dei trasporti. Il governo, invece di reprimere diritti fondamentali come quello di sciopero, dovrebbe ascoltare i lavoratori e risolvere i problemi". (Com)