Sanità: Bertolaso, percentuale di lombardi che vanno a curarsi fuori regione è assolutamente esigua

- Il numero dei lombardi che è andato fuori dalla regione per curarsi, ovvero quelli che hanno una residenza fuori dalla Lombardia pur essendo domiciliati e lavorando in Lombardia, rispetto a quelli che vengono in Lombardia "è assolutamente esigua". Lo ha affermato Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, a margine dell'incontro, all'auditorium Testori, sul "volontariato nel sistema di emergenza urgenza in Lombardia" organizzato in collaborazione con Areu. Riguardo la spesa dei 100 milioni per le cure dei cittadini lombardi fuori regione apparsa in una voce del bilancio, Bertolaso ha chiarito di non voler dire "che nelle altre regioni l’assistenza sanitaria non è allo stesso livello della Lombardia, però bisogna mettere bene i puntini sulle i: le spese, ovvero questi 100 milioni, sono tutta una serie di arretrati, cioè la somma di cinque anni di pagamenti arretrati dal 2019 a oggi che tra l’altro noi non abbiamo neanche speso fino in fondo e che sono andati a sommarsi in diversi anni". (Rem)