Sciopero: Casasco (FI), diritto non in discussione ma motivazioni incomprensibili

- Per Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del dipartimento Economia del partito, "il diritto allo sciopero è sancito dalla Costituzione, così come lo è quello di poter intervenire da parte dell'Autorità competente e del governo per limitarne gli effetti se recano disservizi evidenti al Paese. Al di là del diritto, che è sacrosanto e non in discussione - ha detto il parlamentare intervenendo a Skytg24 Economia -, quello che non abbiamo compreso sono le motivazioni di questo sciopero. In questa manovra il governo ha ribadito il 7 per cento del taglio del cuneo fiscale, pari a 10,8 miliardi di euro, che significa 100 euro in più al mese nelle tasche dei lavoratori, 4 miliardi e 3 sono stati destinati all'Irpef sempre a favore dei più fragili e deboli, oltre a 5 miliardi a favore degli stipendi della Pa e 2,5 miliardi per il rinnovo dei contratti della sanità. Di fronte ad una manovra che ha come priorità la tutela sociale delle fasce più deboli e fragili del Paese - ha concluso Casasco -, credo vengano meno i motivi che sono dietro a questo sciopero". (Rin)