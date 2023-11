Carne coltivata: Della Vedova (Più Europa), Lollobrigida ha legittimato intimidazione Prandini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oltre al silenzio della maggioranza e di Meloni - ricordo che la nostra piccola manifestazione si è tenuta proprio sotto palazzo Chigi - l’altro fatto estremamente grave è quello del ministro Lollobrigida, al quale da parlamentare a parlamentare, avevo chiesto di non andare a portare il saluto istituzionale alla manifestazione di Coldiretti”. Lo ha affermato il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova, ai microfoni di Radio Radicale. “Lollobrigida non solo è andato alla manifestazione, ma si è limitato a pronunciare una generica condanna alla violenza per poi tessere le lodi dell’organizzazione, scegliendo così di legittimare l’intimidazione del presidente di Coldiretti, Prandini, ad un parlamentare della Repubblica - ha continuato Della Vedova -. Si distingue per la lealtà alle istituzioni il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che mi ha telefonato nel pomeriggio di ieri manifestandomi la propria solidarietà e vicinanza”. (Rin)