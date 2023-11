FI: Casasco, presenteremo nostre proposte su privatizzazioni per ottimizzare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come dipartimento Economia di Forza Italia, insieme a segretario Antonio Tajani, “faremo le nostre proposte concrete per ottimizzare le spese, attraverso la privatizzazione degli immobili e dei servizi. Nessuno intende mettere in vendita pezzi dello Stato, ma vogliamo dare stabilità ai conti, maggiore rigore nella spesa, ottimizzare le risorse e puntare sulla crescita". Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del dipartimento Economia del partito, intervenendo a “Sky Tg24 Economia”. "Noi abbiamo un patrimonio immobiliare di 1.8 miliardi e il Mef ha stabilito che possono essere 'cedibili' 300. Stiamo parlando di proprietà dismesse o di immobili che non vengono utilizzati ma di cui paghiamo affitti e tasse attraverso enti pubblici. Da questa operazione, possono essere recuperate molte risorse, lasciando indenni le cassaforti di famiglia, Eni, Enel, Enav, etc... Il segretario nazionale Tajani ha tracciato, su ‘Il Sole 24 Ore’ di oggi, una linea chiara e precisa che rappresenta una documento prospettico di soluzioni di economia liberale che caratterizza Forza Italia”, ha aggiunto. (Rin)