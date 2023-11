Sicurezza: il Pon legalità presenta i risultati della sua attività a Crotone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto Gambacurta ha ricordato che grazie al Pon legalità l'Europa e il ministero dell'Interno hanno offerto un'opportunità di sviluppo alle regioni che sono state protagoniste degli interventi. Le Amministrazioni locali e i territori hanno saputo coglierla - prosegue la nota -, ideando e realizzando numerose progettualità che, lentamente, stanno agendo su queste aree del Paese dove la legalità deve e può diventare la precondizione per costruire un futuro di opportunità per tutti. È un processo che naturalmente richiede un impegno collettivo e, in particolare, un lavoro in termini di formazione e sensibilizzazione sui giovani. Il prefetto ha sottolineato come la scelta di organizzare l'evento nell'Istituto Pertini-Santoni sia stata compiuta nell'intento di consegnare ai ragazzi una cassetta degli attrezzi utile per contribuire al rafforzamento della legalità. Intervallati dal monologo sulla legalità recitato dall'attore Ernesto D'Argenio e dalla performance musicale degli studenti dell'Istituto scolastico, si sono succeduti tre talk tematici su: innovazione per lo sviluppo, con un dibattito fra Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e Filippo Demma, direttore del Parco archeologico di Sibari, ente beneficiario del progetto Safety and Security per il Parco archeologico di Sibari; beni confiscati, grazie all'intervento di Bruno Corda, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) e Giovanni Allucci, amministratore delegato di Agrorinasce, Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio; inclusione sociale attraverso un confronto fra Rosaria Succurro, presidente di Anci Calabria e della provincia di Cosenza, e Valentina Castelli, psicologa clinica e della salute, arricchito da un video intervento di Santo Versace, presidente della Fondazione "Santo Versace - Ente filantropico del Terzo settore". (segue) (Com)