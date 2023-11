Ucraina: Scholz, Germania e Turchia unite, Russia deve porre fine all'aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Turchia sono “unite” nel ritenere che la Russia deve “porre fine al più presto all'aggressione” contro l'Ucraina. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha incontrato oggi a Berlino. Il capo del governo federale ha elogiato il “ruolo costruttivo” svolto dalla Turchia per il raggiungimento dell'accordo sulle esportazioni di cereali dall'Ucraina e ha ringraziato Erdogan per il suo “impegno personale” a tal fine. Scholz ha infine evidenziato come sia “amaro” il fatto che la Russia sia uscita dall'intesa. (Geb)