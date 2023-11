Uruguay: da Banca Mondiale prestito di 350 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Banca Mondiale (Bm) ha approvato un prestito di 350 milioni di dollari in favore dell'Uruguay. Un prestito, fa sapere Montevideo in una nota, "che premierà l'adempimento degli obiettivi climatici legati all'allevamento sostenibile con una significativa riduzione del tasso di interesse". Il documento spiega che lo sconto sul tasso di interesse sarà ottenuto "se gli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di metano nella produzione di carne bovina verranno superati, di un punto percentuale, rispetto agli impegni dell'Uruguay nell'Accordo di Parigi proposti per il 2025 e il 2030". Per finanziare questo programma nella sua fase iniziale, la Banca mondiale si è impegnata a fornire risorse non rimborsabili. La riduzione del tasso di interesse potrebbe arrivare fino all'1 per cento annuo, "quel che significa un potenziale risparmio di interessi di 12,5 milioni di dollari durante il periodo del prestito", ha precisato il governo dell'Uruguay.