Torino: gli appuntamenti di domani

- PiemonteOre 9:30, Alessandria, Azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo, via Venezia 16, gli assessori Poggio e Protopapa presenziano all'assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di AlessandriaOre 12, Asti, Villa Basinetto, strada Valle San Pietro 107, il vicepresidente Carosso e l'assessore Protopapa presenziano al 35° Incontro d’Autunno del Comitato regionale Geometri e Geometri Laureati del PiemonteOre 14:45, Montabone (AT), sede del Gruppo A.I.B./PC, via Orsola Caccia, l'assessore Protopapa presenzia all'inaugurazione dei nuovi mezzi in dotazione al GruppoOre 16, Fossano, via Foro Boario, il presidente Cirio partecipa al Baseball Softball Piemonte Awards 2023Ore 16:30, Spigno Monferrato (AL), Teatro Comunale, l’assessore Protopapa presenzia alla presentazione del libro “Aggiustare l’universo” e alla cerimonia di premiazione dei vincitori del 2° premio letterario internazionale "Il Vento dei Calanchi"Ore 19, Villafranca Piemonte, Pala Bus Company, via Brigata Taurinense, il presidente Cirio porta il saluto all’evento organizzato in occasione dei 50 anni di Bus CompanyOre 20, Baveno (VB), via Sempione 29, il presidente Cirio partecipa all’evento organizzato in occasione dei 150 anni di Zacchera HotelsOre 21, Alessandria, Teatro Alessandrino, via Verdi 12, l'assessore Protopapa presenzia al concerto di beneficenza "Sulle Note della Ricerca" FuckCancer Choir (segue) (Rpi)