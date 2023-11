© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori hanno detto no allo sciopero, “vista la scarsa partecipazione, e hanno detto invece sì al nostro governo che ha messo 15 miliardi per il taglio del cuneo fiscale e 7 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg3. (Rin)