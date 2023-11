Medio Oriente: Scholz, il diritto di Israele all'esistenza è irrevocabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto di Israele all'esistenza è “irrevocabile” per la Germania. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha incontrato oggi a Berlino. Il capo del governo federale ha aggiunto che in Germania “non vi è posto per l'antisemitismo con motivazioni politiche, religiose, di destra o di sinistra, cresciuto qui da secoli o arrivato dall'estero”. Allo stesso tempo, Scholz ha condannato l'odio per la popolazione musulmana in Germania. (Geb)