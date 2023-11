© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEGli assessori Lamberto Bertolé (Welfare e Salute) e Tommaso Sacchi (Cultura) partecipano, in piazza Duomo, all'evento "Dona il sangue, salva la vita", promosso dalla Fondazione Fedez e Civis, il coordinamento interassociativo dei volontari italiani del sangue che riunisce Avis, Croce Rossa italiana, Fidas e Fratres.Piazza Duomo (ore 12:30)REGIONEL'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, interviene alla Giornata della sicurezza stradale e fraternità di strada.Piazza Città di Lombardia e auditorium Testori (ore 9)L'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali, interviene al convegno "La valorizzazione culturale e d'impresa in Franciacorta".Villa Crespia (via Valli, 31 - Adro/Bs (ore 9:30)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, interviene all'inaugurazione dei lavori di restauro che hanno interessato Villa Carrara.Villa Carrara via Papa Giovanni XXIII, 60 - Villa di Serio/BG (ore 10)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa al convegno regionale lombardo AIDM (Associazione italiana donne medico) sul tema Adolescenza e benessere: differenze di genere?.Istituto di assistenza e cura Santa Margherita via Emilia, 12 Pavia (ore 10).Il presidente Attilio Fontana interviene al XXII Premio Federbim Athos Valsecchi. Sono presenti il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra; il sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta; il presidente della Comunità montana, Davide Trussoni e il presidente del Consorzio BIM dell'Adda, Alan Vaninetti. Prevista la partecipazione e l'intervento del ministro Giancarlo Giorgetti.Ex Convento dei Cappuccini, via dei Cappuccini n. 17° Chiavenna/So (ore 10:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, partecipa all'evento AVIS "Dona il sangue, salva la vita".piazza del Duomo (ore 12:30).Il presidente Attilio Fontana interviene al Congresso per il Centenario Rotary in ItaliaUniversità degli Studi, Aula Magna, Via Festa del Perdono 7 (ore 15)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, visita "Casa Angela Trovati", realtà attiva nel campo della cooperazione internazionale e della solidarietà sociale.Associazione Pianzola Olivelli odv (via Gravellona, 59 - Cilavegna/PV (ore 15:30).L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa all'evento dedicato a Matteo Ferrari, vincitore del Campionato italiano Major 24MX series di enduro.Comune di Montesegale/Pv, piazza del Municipio Eroi di Nassiriya, 1 (ore 17:30).Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, interviene alla presentazione dei risultati della Festa Bikers - To Ride, Respect and Charity.via Locatelli, Cologno al Serio/Bg (ore 19)VARIEPunto stampa del ministro delle infrastrutture e vice premier, Matteo SalviniGazebo Lega, Mercato di via Fauchè angolo via Losanna (ore 10)Flashmob contro la nomina di Geronimo La Russa nel consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro.Piccolo Teatro Grassi, via Rovello, 2 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione dei risultati conseguiti, a un anno dal suo avvio, dal progetto Mobile Angel, la sperimentazione presso i Comandi Provinciali di Milano, Napoli e Torino che ha riguardato il dispositivo indossabile per la protezione delle donne in pericolo.Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, via della Moscova 21 (ore 11)Presentazione del libro "Le Conche. Per la navigabilità dei Navigli Lombardi"Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 (ore 12)Congresso metropolitano di Azione. Partecipano i parlamentari Matteo Richetti, Mariastella Gelmini, Giulia Pastorella, Fabrizio Benzoni, Giusy Versace, il Consigliere regionale Massimo Vizzardi, il commissario cittadino Francesco Ascioti. Essendo stata presentata una candidatura unitaria viene eletto nuovo segretario metropolitano di Azione il consigliere comunale di Milano, Carmine Pacente.Centro Civico Comunale - Area Istruzione, Sport e Tempo libero, via dei Caduti Assago/Mi (ore 14:30) (Rem)