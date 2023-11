Pd: Provenzano, nuove nomine nel dipartimento Esteri per rapporti con Pse e Forum Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a supporto del lavoro della segreteria politica sugli Esteri, l'Europa, e la Cooperazione Internazionale, abbiamo chiesto a Nicolò Carboni di coordinare i rapporti con il Pse. Così in una nota Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd. “A Francesco Cerasani e Fabrizia Panzetti di coordinare il lavoro per costituire il Forum Europa, in vista del grande appuntamento che faremo a dicembre sul futuro dell'Unione europea. A Nicoletta Pirozzi di coordinare il gruppo di esperti sulla politica estera. Li ringraziamo della disponibilità e per il lavoro che faremo insieme per il Partito democratico", aggiunge. (Rin)