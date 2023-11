Piemonte: approvato l'accordo con il Mase per interventi post-alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha approvato l'accordo di programma con il ministero dell'ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) per il finanziamento di interventi di ripristino delle reti idriche danneggiate dagli aventi alluvionali dal 2019 al 2021. Il costo delle opere sarà di 3,3 milioni di euro. Di questi, 2 milioni e 395 mila euro saranno destinati in particolare a tre interventi in provincia di Biella, 795 mila euro per cinque comuni nella provincia di Alessandria e 120 mila euro per Limone Piemonte. «Il finanziamento – hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Ambiente, Matteo Marnati - ha visto la Regione lavorare per l'ottenimento dei fondi che prevedranno ripristini fognari, ricostruzioni di tracciati, rifacimenti dei collettori ma soprattutto interventi di messa in sicurezza della rete per potenziare le infrastrutture e ridurre i rischi per eventuali eventi calamitosi futuri", hanno concluso.(Rpi)