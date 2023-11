Città metropolitana Roma: Angelucci (Pd), Aula in ricordo David Sassoli è segno tangibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- E' stata intitolata a Palazzo Valentini, sede istituzionale della Città metropolitana di Roma, una sala a David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo scomparso un anno fa, alla presenza della famiglia e di tanti rappresentanti delle Istituzioni e amici. "La politica al servizio delle persone. Questo l'insegnamento che abbiamo ereditato da David Sassoli, uomo mite e convintamente europeista che ha lasciato il segno nelle istituzioni che ha rappresentato - dichiara Mariano Angelucci del Pd, presidente della commissione Bilancio Città metropolitana Roma -. Assieme al Consiglio metropolitano di Roma e al sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo voluto intitolare una delle sale più importanti di Palazzo Valentini e istituire due borse di studio (da 2.500 euro ciascuna) da destinare alle tesi di altrettanti studenti universitari particolarmente meritevoli. Abbiamo in questo modo lasciato un segno tangibile e concreto del ricordo di Sassoli che ha improntato la sua passione politica nella solidarietà e nell'inclusione degli ultimi, nel guardare ai bisogni dei cittadini e costruire il futuro per le giovani generazioni. Da oggi avremo un motivo di ispirazione in più per il nostro lavoro al fianco dei cittadini", conclude Angelucci.(Com)