Rifiuti: De Priamo (Fd'I), termovalorizzatore di Santa Palomba tradisce principi ambientali

21 luglio 2021

- Seicentomila tonnellate annue per 33 anni e mezzo: "queste cifre, che emergono dal disciplinare e dallo schema di convenzione per il termovalorizzatore, suonano come un vero e proprio tradimento dei principi dell'economia circolare e della gerarchia sui rifiuti precisamente indicata dalla normativa europea". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Infatti Roma Capitale "si vincola a dover conferire, attraverso Ama, queste dimensioni di rifiuti nell'impianto che Gualtieri vuole costruire a Santa Palomba. In sostanza questo significa disincentivare la raccolta differenziata e la realizzazione degli impianti legati alla filiera del riciclo per la produzione di materie prime seconde. Avevamo denunciato questo rischio già in Assemblea Capitolina nel primo consiglio straordinario sui rifiuti un anno e mezzo fa, e puntualmente emerge ciò che avevamo segnalato". (segue) (Com)