Rifiuti: De Priamo (Fd'I), termovalorizzatore di Santa Palomba tradisce principi ambientali (2)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Oltre alla localizzazione dell'impianto "su una arteria già in sofferenza come la Via Ardeatina, che è già una criticità, e della tecnologia non avanzata del termovalorizzatore - dice ancora De Priamo -, sarebbe doveroso prevedere per la chiusura del ciclo dei rifiuti un impianto con dimensioni molto più limitate e da ridurre negli anni al crescere delle percentuali di raccolta differenziata. Qui, invece, si condanna addirittura Roma a doversi preoccupare di alimentare la combustione dell'impianto con materiali che, a cominciare dalle plastiche, sono totalmente riciclabili. Emerge anche che l'impianto di cattura del CO2, tanto reclamizzato dalla giunta capitolina di sinistra, sarebbe meramente sperimentale e quindi tutto da verificare rispetto alla sua efficienza. Invitiamo il Sindaco Gualtieri a rivedere questi vincoli e a non condannare la Capitale ad essere fanalino di coda della sostenibilità oltre che del decoro e della pulizia delle strade". (Com)