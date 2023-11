Cultura: Gualtieri, cambiata governance Teatro di Roma, adesso rilancio capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Voglio inviare i miei migliori auguri di buon lavoro al Cda di Fondazione Teatro di Roma appena nominato dall'assemblea dei soci. Abbiamo cambiato la governance dei teatri di Roma, trasformando l'associazione in fondazione. Adesso abbiamo contribuito a scegliere personalità autorevoli, a partire dal presidente Francesco Siciliano, che sapranno senza dubbio garantire all'Argentina, al Valle, all'India e al Torlonia il posto e il futuro che meritano". Lo dichiara in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Ringrazio Gianluca Sole e Giovanna Marinelli che ci hanno con passione e serietà accompagnato in questo percorso di trasformazione - aggiunge Gualtieri -. L'impegno della nostra Amministrazione prosegue nel potenziamento della rete teatrale cittadina, non solo con la nuova Fondazione ma anche investendo come stiamo facendo su piccole e grandi strutture, a partire dai teatri di cintura, tornati a Zètema, come sulle tante piccole realtà che da sempre danno un contributo insostituibile ad arricchire il patrimonio artistico e culturale di Roma", conclude il sindaco.(Com)