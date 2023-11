Sanità: Bertolaso, tra 20 anni probabilmente Rsa sostituite da altri strumenti e strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quello che riguarda le Rsa "ho detto che da un lato oggi sono indispensabili, ma se noi guardiamo al futuro, e chi gestisce la sanità deve anche avere la capacità di visione non solo all’anno prossimo ma nei prossimi 20-30 anni, con tutta quella che è la tecnologia e la società che cambia rapidamente e la medicina che sta facendo degli straordinari passi da gigante, ho detto che le Rsa probabilmente non esisteranno più e che saranno sostituite magari da altri strumenti o da altre strutture". Lo ha affermato Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, a seguito delle dichiarazioni di alcuni consiglierei regionali del Partito democratico che avevano espresso preoccupazione in seguito alle precedenti dichiarazioni dell'assessore che aveva parlato di una progressiva chiusura delle Rsa. "Se ogni volta che parlo quelli del PD si preoccupano evidentemente significa che dico delle cose che possono avere un fondamento corretto", ha concluso. (Com)