Roma: Bonafoni (Pd), bene prima fase riqualificazione Parco di Centocelle

- "Bene la prima fase di riqualificazione del Parco di Centocelle il cui inizio avverrà nelle prossime ore, così come annunciato dal Dipartimento Tutela ambientale e dal Municipio V. 570 alberi e 425 piante arbustive che, dopo anni in cui il Parco è stato al centro di vertenze ambientali, ridaranno a questo importante polmone verde una funzione ecologica". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni del Pd, presidente della commissione Trasparenza e pubblicità. "Una prima fase che anticipa gli altri interventi, inseriti in un più ampio progetto di riqualificazione che vedrà luce nel corso del 2024. Dopo anni in cui all'assenza di Roma Capitale hanno sopperito singoli cittadini ed enti del terzo settore, Pac libero in primis, finalmente l'amministrazione torna ad occuparsi del Parco di Centocelle e delle sue potenzialità", conclude Bonafoni(Com)