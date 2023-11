Unesco: progetto Archivio di Stato Napoli selezionato per Registro memoria del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpus di alcune serie di documenti appartenenti all’Archivio di Stato di Napoli, riguardanti "Architetture e scavi archeologici nell’Archivio di Stato di Napoli (1712-1955)", è stato selezionato dalla commissione nazionale italiana per l’Unesco per entrare a far parte del Registro della memoria del mondo. E' quanto si legge in una nota. "Si è trattato di una vera vittoria per noi - afferma la direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli, Candida Carrino - che corona il grande impegno del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nostro autorevole sostenitore in quanto consapevole dell’importanza di un patrimonio documentario che non ha eguali al mondo e riguarda sia capolavori architettonici, come i siti borbonici, a partire dalla Reggia di Caserta, palazzo Reale, la Reggia di Capodimonte e i tanti fastosi edifici che furono realizzati, in particolare nel periodo di Carlo di Borbone, Ferdinando IV e i loro successori, dall’Abruzzo alla Sicilia, sia gli scavi archeologici che riguardarono non solo le città rimaste sepolte nel corso dell’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo (Pompei, Ercolano, Oplonti, Stabia), ma anche altri ritrovamenti archeologici di cui conserviamo i libretti di scavo. Una vera pietra miliare nella memoria del mondo". La documentazione - continua la nota -, attraverso il racconto della scoperta e tutela delle città sepolte dal Vesuvio e la realizzazione delle regge coeve che dovevano accoglierli per mostrarli al pubblico o per abbellimento delle stesse (Reggia di Portici, Reggia di Caserta, Palazzo reale di Napoli, Capodimonte, Quisisana), testimonia la genesi di una fervente temperie culturale e la formazione conseguenziale degli intellettuali europei: architetti, ingegneri, archeologi, disegnatori e letterati formandosi e confrontandosi con le scoperte, rielaborarono e diffusero stili e stilemi del periodo del neoclassicismo e del grand tour. (segue) (Com)