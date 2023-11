Unesco: progetto Archivio di Stato Napoli selezionato per Registro memoria del mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpus documentario consta di libri, materiale digitale, disegni, incisioni, ma anche di manoscritti, mappe, relazioni, rapporti ed epistolari fra Autorità o fra amministrazioni. I documenti - prosegue la nota - sono nella quasi totalità manoscritti, in parte minore dattiloscritti. È presente anche una notevole quantità di disegni e incisioni di reperti archeologici, mappe del territorio, piantine, alzati e prospetti di architetture, oltre ad opuscoli a stampa. Le diverse tipologie documentarie sono intimamente interconnesse tra di loro, tali da restituire una unitarietà dei contenuti, in un prezioso ensemble che racconta uno spaccato di storia di due secoli e mezzo. "La documentazione - osserva Carrino - testimonia una fonte preziosa per comprendere la storia e l'evoluzione della tutela del patrimonio architettonico e documentale da parte delle istituzioni. Essa permette di ricostruire il percorso seguito nell'avviare e regolamentare la gestione di questo patrimonio, quale atto di scienza sociale di eccezionale valore storico e antropologico, che consente di analizzare come le istituzioni si siano adoperate nel corso del tempo per la protezione e valorizzazione il proprio patrimonio culturale. Per esempio, la prima musealizzazione nel 1777 da parte di Ferdinando IV del palazzo degli Studi (attuale Museo archeologico nazionale di Napoli) con il trasferimento della 'collezione hercolanese' dalla Reggia di Portici e del 'museo farnesiano' dalla Reggia di Capodimonte". (segue) (Com)