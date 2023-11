Unesco: progetto Archivio di Stato Napoli selezionato per Registro memoria del mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande storia è protagonista del materiale che, dopo la scelta da parte dell’Unesco a Parigi, entrerà a far parte del Registro della memoria del mondo, istituito nel 1992, secondo un approccio da "capsula del tempo". "Nelle carte in nostro possesso, inoltre - sottolinea la direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli - ricorrono i nomi dei capi di Stato di tutta Europa che visitarono Pompei, Ercolano e Stabia e riportarono nei loro Paesi le suggestioni estetiche nonché le pratiche di rilevamento e valorizzazioni di beni monumentali. Innumerevoli sono le attestazioni presenti in Archivio di artisti, architetti e ingegneri che si formarono o lavorarono ivi, producendo essi stessi documenti e iconografie influenzati dalle scoperte vesuviane. Citiamo, Luigi Vanvitelli e Le Corbusier, o artisti del calibro di Antonio Canova, Anton Rafael Mengs (che fu anche storico dell’arte), Bertel Thorvaldsen, Endrich Christian Andersen, Pablo Picasso e letterati come Marguerite Yourcenar, Hans Christian Andersen e filosofi e pensatori del calibro di Winckelmann, Schopenhauer, Nietzsche, Madame de Stael, Goethe". Uno straordinario traguardo per l’Archivio di Stato di Napoli che sta raggiungendo il grande pubblico, intrecciando la propria vocazione alla conservazione e alla valorizzazione dei documenti a una innovativa propensione divulgativa, basata su mostre e iniziative culturali che hanno aperto le sue porte ad un crescente numero di persone, "in una prospettiva - conclude Carrino - che ne valorizza anche una declinazione museale. Un approccio che ben s’inquadra nella visione espressa dal ministro Sangiuliano, in termini di managerialità e di diffusione di stimoli culturali volti ad avvicinare i cittadini e a educarli al bello e all’orgoglio di appartenenza a una cultura che ha radici millenarie". (Com)