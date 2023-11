Fs: sottoscritti nuovi finanziamenti per 820 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovie dello Stato Italiane ha sottoscritto cinque contratti di finanziamento per un importo complessivo di 820 milioni di euro, con scadenze entro il 2028. I proventi delle operazioni – riferisce una nota – saranno destinati alla copertura di investimenti di medio-lungo termine nei molteplici ambiti di operatività del Gruppo Fs - tra cui progetti Eu Taxonomy compliant - volti a realizzare gli obiettivi strategici del Piano Industriale. L’operazione nel suo complesso ha raccolto l’interesse delle banche nazionali ed internazionali secondo un target differenziato di scadenze, al fine di ottimizzare la curva dei rimborsi di debito del gruppo Fs. I finanziamenti, stipulati tutti su base bilaterale, sono stati sottoscritti con Bbva, Bnl Bnp Paribas, Bper Banca (tramite la direzione Corporate and Investment Banking), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Unicredit. (Com)