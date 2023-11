Demografia: Fassina (Patria e Costituzione), meno ipermercati, più mercati rionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dotazione infrastrutturale "è la variabile decisiva" per il rilancio demografico, economico e sociale delle aree interne. Lo dice in una nota il presidente di "Patria e Costituzione", Stefano Fassina, nel corso dei lavori di A Cesare e a Dio, l'evento istituzionale della fondazione Magna Carta che quest'anno è dedicato al rapporto tra demografia e aree interne. "Le infrastrutture vanno intese in senso lato: non solo quelle fisiche, per la mobilità e le comunicazioni, ma quelle della vita economica, della cultura, della vita comunitaria, dello sport - aggiunge Fassina -. È evidente che è necessario una radicale mutazione del paradigma economico: insistere sulla massimizzazione del profitto come criterio assoluto porta alla concentrazione della produzione e sull’organizzazione della vita intorno ad esse. Ad esempio, più mercato ambulanti e meno iper-mercati e centri commerciali; più banche cooperative e meno mega-conglomerati finanziari", conclude Fassina. (Com)