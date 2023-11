Sanità: Bertolaso, budget per Rsa squilibrato, assistenza domiciliare o co-housing più adatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il budget destinato agli anziani che si trovano nelle Residenze sanitarie assistenziali, è attualmente squilibrato, per gli anziani, sarebbero più adatte soluzioni come le case con l'assistenza domiciliare o il co-housing. Lo ha affermato Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, a margine dell'incontro, all'auditorium Testori, sul "volontariato nel sistema di emergenza urgenza in Lombardia" organizzato in collaborazione con Areu. Certo è che "non possiamo permetterci di spendere l’80 per cento del budget destinato agli anziani per il 20 per cento di loro che sono ricoverati nelle Rsa, questa mi pare che sia una spesa in qualche modo squilibrata" ha spiegato l'assessore sottolineando che sicuramente "dobbiamo investire di più a favore degli anziani", ma anche "metterli in condizione di avere una vita che sia degna di questo nome fino all’ultimo giorno della loro vita". Alcune Rsa, ha proseguito, "sono straordinariamente belle, però non sono quelli i posti dove gli anziani devono andare a trascorrere gli ultimi anni della loro vita". I luoghi più adatti sono "le case con l’assistenza domiciliare" oppure "un co-housing dove gli anziani insieme, magari con un organizzatore, possono vivere una vita molto più serena, molto più aperta, molto più degna e densa di significato", ha concluso Bertolaso. (Rem)