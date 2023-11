Argentina: domenica il ballottaggio per le presidenziali, ultime ore alla caccia del voto degli indecisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milei, in linea con l'intera campagna elettorale, spinge sulla voglia di rovesciare il tavolo, con una scommessa da dentro o fuori: "è importante avere coscienza del fatto che affrontiamo l'elezione più importante degli ultimi 40 anni. Per caso vogliamo questo modello di inflazione o vogliamo la stabilità? Vogliamo continuare a mendicare un lavoro misero a un politico o a un traffichino quando potremo ottenere occupazione vera e di qualità", ha detto bell'ultimo raduno di piazza il candidato che ha fatto della fine della Banca centrale, della conversione al dollaro e del taglio senza precedenti alla presenza dello Stato le sue bandiere più sventolate. Per l'economista si tratta di spingere il Paese alla scelta tra l'onestà "neoliberale" o la "corruzione kirchnerista", rimandando alla famiglia politica peronista degli ex presidenti Nestor e Cristina. (segue) (Abu)